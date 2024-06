K+S Aktie News: K+S zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 12,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 12,43 EUR. Bei 12,43 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 12,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 14.032 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 48,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 12,14 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,33 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,221 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 15,13 EUR angegeben.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,19 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 974,00 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,357 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter