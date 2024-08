K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,59 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,65 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,49 EUR. Bisher wurden heute 153.154 K+S-Aktien gehandelt.

Am 07.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 41,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 10,43 EUR. Abschläge von 1,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,17 EUR.

Am 14.08.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 873,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,281 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

