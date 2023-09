K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,65 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 17,65 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 17,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,52 EUR. Zuletzt wechselten 161.233 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,69 Prozent. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,71 EUR aus.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.509,90 EUR umgesetzt.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen K+S-Investment verloren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes K+S-Investment eingefahren

K+S-Aktie im Plus: K+S-Finanzchef Christian Meyer verweist auf gute Nachfrage