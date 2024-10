K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Mittag

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 11,01 EUR abwärts.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 11,01 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,97 EUR ab. Bei 11,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.219 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,49 EUR an. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 9,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 10,94 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,233 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

