K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 11,05 EUR.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 11,05 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 10,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105.338 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,49 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 49,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit Abgaben von 9,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,94 EUR für die K+S-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,233 EUR je K+S-Aktie.

