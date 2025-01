K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,47 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 12,75 EUR. Bei 12,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 208.113 K+S-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,03 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,209 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 10,32 EUR.

Am 18.11.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,225 EUR je K+S-Aktie.

