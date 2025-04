K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 13,86 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 13,86 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 14,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 556.503 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,05 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,72 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 974,00 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. K+S dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,188 EUR im Jahr 2025 aus.

