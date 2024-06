K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 12,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von K+S konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 12,51 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,57 EUR an. Bei 12,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 99.915 Aktien.

Bei 18,48 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 47,74 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,14 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,207 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.03.2024. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 974,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,349 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Freitagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Handelsstart nach