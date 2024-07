K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 11,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,89 EUR zu. Bei 11,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 133.304 K+S-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2023 auf bis zu 18,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 35,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.07.2024 auf bis zu 11,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,221 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,81 EUR an.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,38 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 988,00 Mio. EUR, gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,11 Prozent präsentiert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,315 EUR in den Büchern stehen haben wird.

