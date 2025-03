K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Minus

Kurs der K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 13,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 13,00 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 12,95 EUR. Bei 13,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 427.583 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Gewinne von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 30,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 EUR je K+S-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 925,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,119 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

