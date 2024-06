K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag gesucht

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 12,61 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 12,61 EUR. Bei 12,70 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,47 EUR. Zuletzt wechselten 87.292 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2024 Kursverluste bis auf 12,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,91 EUR aus.

Am 14.03.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,29 Prozent zurück. Hier wurden 974,00 Mio. EUR gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,347 EUR im Jahr 2024 aus.

