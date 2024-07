K+S Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von K+S

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 11,77 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 11,77 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,90 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.778 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 18,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2023). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 56,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,27 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 4,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,236 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,81 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,317 EUR je Aktie aus.

