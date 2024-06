K+S Aktie News: K+S am Mittag im Aufwind

Kurs der K+S

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,54 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 12,54 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 12,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 70.274 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.07.2023 auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 47,39 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 12,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,207 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,96 EUR aus.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,347 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

