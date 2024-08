K+S Aktie News: K+S zieht am Dienstagnachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 10,77 EUR. Bei 10,83 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.248 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 18,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,114 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,67 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 873,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie stabil: Branche bleibt laut Baader unter Druck

MDAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende im Aufwind