K+S Aktie News: K+S am Mittag verlustreich

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 12,71 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,71 EUR. Bei 12,62 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,70 EUR. Zuletzt wechselten 78.903 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 06.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 21,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,088 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 11,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 925,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 974,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,121 EUR im Jahr 2025 aus.

