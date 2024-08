K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,67 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 10,67 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,72 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 10,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.211 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR. 69,43 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,67 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 825,80 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,486 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne

K+S-Aktie stabil: Branche bleibt laut Baader unter Druck