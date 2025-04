K+S Aktie News: K+S steigt am Dienstagmittag

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 14,89 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 14,89 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 763.137 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2025 bei 15,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,72 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 925,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 974,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,188 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel wäre eine K+S-Anlage von vor einem Jahr heute wert

K+S-Aktie stark: Stifel-Studie gibt Auftrieb