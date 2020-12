Flutter mit Kapitalerhöhung für US-Anteilszukauf - Aktie zieht an

So will Flutter rund 1,1 Milliarden Britische Pfund (1,2 Mrd Euro) mit dem Verkauf neuer Aktien an institutionelle Investoren einstreichen, wie das Eurostoxx-50-Unternehmen am Donnerstag in Dublin mitteilte. Das Vorhaben ist Teil eines Deals, mit dem Flutter die Anteile an FanDuel von knapp 58 auf dann 95 Prozent hochschrauben will. Das kostet das in Irland ansässige Unternehmen knapp 4,2 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro), von denen 2,1 Milliarden Dollar in bar fließen sollen. Den Rest erhält der Verkäufer Fastball in neuen Flutter-Aktien.

Analysten rechnen in der näheren Zukunft vor allem in den USA mit einer zunehmenden Legalisierung von Online-Sportwetten. Flutter ist der weltgrößte Online-Wettanbieter. Das Unternehmen ist erst seit Ende November im Eurozonen-Leitindex notiert und betreibt Marken wie Paddypower, Poker Stars, Sky Bet und Betfair. An Flutter beteiligt ist unter anderem der Fox-Konzern aus dem Reich von Medienmogul Rupert Murdoch.

Flutter-Ankündigung überzeugt die Anleger

Die Anleger des irischen Glücksspiel-Unternehmens haben am Donnerstagnachmittag erfreut auf die geplante Anteilsaufstockung am US-Anbieter FanDuel reagiert. Die Flutter-Aktien sprangen als bester Wert im EuroStoxx 50 um mehr als zehn Prozent hoch und kosteten so viel wie nie zuvor. Seit dem Corona-Crashtief im März haben sie sich in etwa verdreifacht.

Der EuroStoxx-Neuling will sich am Aktienmarkt frisches Geld besorgen und damit den FanDuel-Anteil auf 95 Prozent erhöhen. Die Unsicherheit, die lange über den Aktien geschwebt habe, sei nun vorbei, schrieb Jefferies-Anayst James Wheatcroft in einer ersten Einschätzung.

