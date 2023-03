Apple stellt gelbes iPhone vor - fällt die Frühjahres-Keynote jetzt aus?

• Apple präsentiert neue Farbvariante für iPhone 14-Reihe• Auch Zubehörprodukte ohne Event präsentiert• Wird die Entwicklerkonferenz im Juni das nächste Apple-Event?Zwei Jahre lang hat Apple im Frühjahr ein Spring Event durchgeführt, um der Öffentlichkeit neue Produkte zu präsentieren. Schon 2023 könnte der Techkonzern mit dieser noch recht jungen Tradition aber wieder brechen, denn viele Produkte dürfte Apple für einen Verkaufsstart in der ersten Jahreshälfte nicht mehr in der Pipeline haben.

iPhone 14 bekommt neue Farbe spendiert

2021 war es Violett, im vergangenen Jahr Grün und 2023 ist es Gelb: Apple hat eine neue iPhone-Farbe eingeführt. Die neue Farboption gibt es für das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Damit will das Unternehmen aus Cupertino seine Einsteigersmartphones noch attraktiver machen und die Verkäufe ankurbeln.

Seit dem 10. März laufen die Vorbestellungen, ab dem 14. März starten dann laut Plan die Auslieferungen. Technisch nahm Apple an der iPhone 14-Serie keine Anpassungen vor, damit bleiben auch die Preise für die Modelle gleich: Das iPhone 14 ist ab 999 Euro zu haben, für das iPhone 14 Plus müssen Käufer mindestens 1.149 Euro auf den Tisch legen.

"Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen, und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert", wird der Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple, Bob Borchers, in der Pressemitteilung zitiert. "Die außergewöhnliche Batterielaufzeit, das leichte Design, Kamera- und Videofeatures auf Pro Niveau, wegweisende Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und alles das, was iOS 16 zu bieten hat", würden das iPhone 14 "zu einer großartigen Wahl bei der Kaufentscheidung eines neuen iPhone" machen, so der Apple-Manager weiter.

Neben der neuen iPhone-Farbe kündigte Apple auch 16 neue Armband-Farben für die Apple Watch an. Auch ein neues Silikon Case für das iPhone 14 wurde vorgestellt - in vier neuen Farben.

Hat Apple noch ein Ass im Ärmel?

Dass Apple - anders als in den zwei Jahren zuvor - die Präsentation der neuen Farboption nicht im Rahmen eines Events im Frühjahr vornimmt, lässt Beobachter daran zweifeln, dass 2023 im März oder April eine Keynote ansteht. Bereits präsentiert hatte Apple nämlich zuvor ebenfalls den M2 Mac Mini und neue Highend-Varianten des MacBook Pro - so dass auch diese Produkte nicht mehr Teil einer offiziellen Frühjahres-Produktpräsentation sein können.

Dabei verdichteten sich zuletzt die Hinweise darauf, dass Apple eine neue MacBook Air-Generation mit Displaygrößen von 13 und 15 Zoll in Arbeit hat. Wie 9to5Mac berichtet, ist auch eine neue MacBook Pro-Version in 13 Zoll geplant. Verbauen will der Techkonzern bei allen drei Geräten dem Bericht zufolge den M3-Chip, der die bisherige Chipgeneration M2 ersetzen soll. Die Präsentation der neuen Modelle - ebenso wie die lang erwartete AR/VR-Brille - könnte im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC erfolgen. Diese dürfte voraussichtlich im Juni stattfinden.

Ob Apple hier für eine Überraschung sorgt und die neuen Produkte möglicherweise bereits im April der Öffentlichkeit vorstellt, bleibt Spekulation. In diesem Fall könnte es doch noch eine Frühjahrs-Keynote geben.



