Affenpocken im Fokus: Welche Impfstoff-Aktien gewinnen

Einige Menschen sind in Deutschland mit Affenpocken infiziert. Das Gesundheitsministerium betont, dies sei nicht der Ausbruch einer neuen Pandemie. Die derzeitige Risikogruppe sind Männer, die Sex mit anderen Männern hatten. Künftig könne der Erreger aber auch andere Personen treffen - unabhängig von sexueller Orientierung. Typische Symptome sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) Fieber, Hautausschläge und starke Schmerzen.

Gemäß dem Institut seien zwar weitere Fälle zu erwarten, es gebe aber keinen Grund zur Panik. Denn das Affenpocken-Virus wird wohl anders als Corona kaum über die Luft übertragen.

Es stehen Impfstoffe und Medikamente zur Verfügung, aber nicht in großen Mengen. Diese wurden ursprünglich gegen die inzwischen als ausgerottet geltenden Pocken entwickelt. Das Vakzin ACAM2000 stammt von der US-Firma Emergent Biosolution (WKN: A0L C2W) und wird von Sanofi hergestellt. Es kann starke Nebenwirkungen auslösen. Besser verträglich ist ein von Bavarian-Nordic (WKN: 917 165) aus Martinsried bei München hergestellter Impfstoff, der als "Imvanex" in Europa zugelassen ist. Beide Aktien haussierten zuletzt. Darüber hinaus gibt es mit dem von der US-Firma Siga Technologies entwickelten antiviralen Wirkstoff Tecovirimat ein Medikament, das in Europa gegen Affenpocken zugelassen ist.

INVESTOR-INFO

Heiße Wette

Das von der relativ kleinen US-Firma Siga entwickelte Pocken-Arzneimittel Tecovirimat wurde 2018 in den USA gegen Pocken und Anfang 2022 in der EU gegen Pocken, Affenpocken und Kuhpocken zugelassen. Es wird unter dem Namen Tpoxx vermarktet und hemmt ein bestimmtes Protein, das für den Aufbau der Außenhüllen der Pockenviren sorgt. Für 2021 wies das gerade mal 39 Mitarbeiter zählende Unternehmen 133 Millionen US-Dollar Umsatz auf bei einem Nettogewinn von fast 70 Millionen Dollar. Die Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen fast verdoppelt. Sehr spekulativ. Nur für kurzfristige Wetten geeignet.

Beliebte Defensivtitel

Nur leicht verloren hat in diesem Jahr der MSCI-USA-Healthcare-Index. Defensive Gesundheitstitel gelten in schwankungsintensiven Börsenphasen als krisenfest. Die größten Positionen in dem Börsenbarometer sind United Health, Johnson & Johnson, Pfizer, Lilly und Abbot Laboratories. Produkte und Dienstleistungen der großen Pharma-, Medizintechnik- und Krankenversicherungsunternehmen der Vereinigten Staaten sind ungeachtet der Konjunktur- und Inflationslage immer gefragt. Besitzen diese Konzerne doch eine nicht zu unterschätzende Preissetzungsmacht. Auch bei Fondsmanagern stehen sie deswegen auf der Favoritenliste.

