So entwickelt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag nahezu unverändert

01.10.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 81,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
69,26 EUR -0,04 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 81,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,10 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 81,98 USD. Bei 82,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 63.307 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,72 Prozent.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
