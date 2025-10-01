Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 81,99 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 81,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,10 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 81,98 USD. Bei 82,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 63.307 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,72 Prozent.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf