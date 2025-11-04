Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Dienstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt konnte die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr sprang die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 83,20 USD zu. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 83,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 83,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.077 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 USD je Aktie ausschütten.
Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3,26 Mrd. USD gegenüber 3,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,66 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|04.08.2017
|Kellogg Market Perform
|BMO Capital Markets
|08.01.2013
|Kellogg kaufen
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.2017
|Kellogg Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2011
|Kellogg underperform
|D.A. Davidson & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen