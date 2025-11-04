Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Dienstagabend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt konnte die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,20 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 83,20 USD zu. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 83,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 83,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.077 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 USD je Aktie ausschütten.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3,26 Mrd. USD gegenüber 3,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf