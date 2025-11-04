DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag behauptet

04.11.25 16:08 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag behauptet

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,06 USD.

Mit einem Kurs von 83,06 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,03 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.788 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,17 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,92 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD aus.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

