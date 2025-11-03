Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Montagabend nahezu unbewegt

So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 83,07 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 83,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,09 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,94 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 159.931 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,16 Prozent zulegen. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

