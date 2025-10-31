Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Freitagabend Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,08 USD.

Mit einem Kurs von 83,08 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 82,96 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 216.661 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 USD.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

