Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 83,03 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,03 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,06 USD zu. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 82,94 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 79.529 Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 7,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,26 Mrd. USD – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

