Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochabend ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,15 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel um 20:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,15 USD. Bei 83,42 USD markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,42 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 148.166 Aktien.

Bei einem Wert von 83,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,02 Prozent würde die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,26 Mrd. USD – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf