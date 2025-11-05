Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,20 USD.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,20 USD. Im Tageshoch stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,15 USD. Mit einem Wert von 83,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.757 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 83,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,26 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

