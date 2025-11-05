DAX24.103 +0,6%Est505.680 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.981 +1,2%
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag kaum verändert

05.11.25 16:08 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,20 USD.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,20 USD. Im Tageshoch stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,15 USD. Mit einem Wert von 83,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.757 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 83,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,26 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

