So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagabend kaum verändert

07.11.25 20:23 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,28 USD.

Anleger zeigten sich um 20:04 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,28 USD. Bei 83,30 USD markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,21 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,26 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 289.457 Aktien.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 83,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 8,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

