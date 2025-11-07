Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 83,25 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,25 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,26 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 102.289 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.
Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Nach 2,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen