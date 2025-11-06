Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 83,18 USD.

Mit einem Wert von 83,18 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 83,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,23 USD. Bisher wurden heute 68.117 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Bei 83,42 USD erreichte der Titel am 05.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 8,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Kellanova (ex Kelloggs) im vergangenen Quartal 3,26 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD umsetzen können.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

