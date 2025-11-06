Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,17 USD.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr bei 83,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,26 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,14 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,23 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.723 Stück gehandelt.
Bei 83,42 USD markierte der Titel am 05.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 0,30 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,04 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 USD aus.
Am 30.10.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,26 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg's-Produkte wieder ins Sortiment auf
