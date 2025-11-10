Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,28 USD.

Mit einem Kurs von 83,28 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 83,34 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sank bis auf 83,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.831 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,17 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,26 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf