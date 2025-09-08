Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) wird am Freitagabend ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,43 USD abwärts.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,43 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,50 USD. Bisher wurden heute 167.890 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 4,75 Prozent zulegen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,08 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Kellanova (ex Kelloggs) im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umsetzen können.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

