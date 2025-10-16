DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,95 -1,8%Nas22.680 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag kaum bewegt

16.10.25 16:08 Uhr

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 82,86 USD.

Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,92 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,83 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,89 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.654 Stück gehandelt.

Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,41 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Verlust von 7,70 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

