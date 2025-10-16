Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag kaum bewegt
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 82,86 USD.
Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,92 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,83 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,89 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.654 Stück gehandelt.
Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,41 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Verlust von 7,70 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 USD je Aktie.
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
