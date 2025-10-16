Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 82,83 USD.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 82,83 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 82,92 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,82 USD nach. Mit einem Wert von 82,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 126.500 Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 7,67 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Am 31.07.2025 legte Kellanova (ex Kelloggs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,20 Mrd. USD gegenüber 3,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,63 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

