Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 83,02 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr bei 83,02 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,07 USD. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,03 USD. Bisher wurden heute 13.752 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Bei 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,22 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 7,88 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kellanova (ex Kelloggs) im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

