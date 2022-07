Kering verdient trotz Teillockdowns in China deutlich mehr

Aktien in diesem Artikel Kering 524,00 EUR

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist. Der Betriebsgewinn kletterte um 26 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro, der Nettogewinn sogar um 34 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro zu - eine spürbare Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 21 Prozent im Vorquartal, aber im Rahmen der Erwartungen der von Factset befragten Analysten, die im Mittel einen Quartalsumsatz von 4,84 Milliarden Euro veranschlagt hatten.

Die Hauptmarke Gucci setzte im Berichtsquartal 2,58 Milliarden Euro um, und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum in anderen Ländern, allen voran in den USA und Europa, hätten die negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in China mehr als ausgeglichen, erklärte Kering.

