DAX24.769 -0,1%Est506.024 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1820 ±0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.049 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD, Gold und Silber im Fokus
Top News
ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

KfW bündelt Wohnförderung in zwei Basisprogramme

04.02.26 11:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die staatliche Förderbank KfW will Investitionen in Deutschland schneller und unbürokratischer unterstützen. Die Förderung von Wohngebäuden wird im laufenden Jahr auf zwei Basisprogramme verschlankt, wie das Institut in Frankfurt ankündigte: eins für Neubau, eins für Bestand/Modernisierung.

Wer­bung

Ein Schwerpunkt für das laufende Jahr sei zudem die Umsetzung des im Dezember 2025 aufgelegten "Deutschlandfonds". Mit dem Fonds will die Bundesregierung mehr Investitionen von privaten und kommunalen Unternehmen mobilisieren. Privates Kapital soll staatlich unterstützt in neue Technologien und Produktionsanlagen, den Ausbau von erneuerbaren Energien, Wärmenetzen und Stromnetzen, die Gewinnung von Rohstoffen sowie Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Verteidigung fließen. Der Bund stellt dafür 30 Milliarden Euro bereit, überwiegend in Form von Garantien.

"Ich glaube, dass es uns gemeinsam gelingen muss, "Made in Germany", dieser starken Marke, zu einem Comeback, auch wieder zu neuem Glanz zu verhelfen", sagte KfW-Chef Stefan Wintels. "Wir als KfW werden alles tun, unseren Beitrag für dieses Comeback zu leisten."

KfW reicht weniger Fördergelder aus

Insgesamt reichte die KfW Bankengruppe im vergangenen Jahr 98 Milliarden Euro frische Fördergelder aus. Ein Jahr zuvor war die Summe mit 112,8 Milliarden Euro vor allem deshalb größer, weil der Bund das Institut mit der Durchführung einzelner Geschäfte zur Sicherung der Energieversorgung oder mit Investitionen in die Energieinfrastruktur beauftragte.

Wer­bung

Das von Bund (80 Prozent) und Ländern (20 Prozent) getragene Förderinstitut versorgt im traditionellen Fördergeschäft Mittelständler, Hausbauer und Studierende mit zinsgünstigen Krediten. Hinzu kommen Export- und Projektfinanzierung, die Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern und die Tochter KfW Capital für Investments in Start-ups./ben/DP/jha