KI-Investition

NVIDIA will offenbar zusammen mit seinem Partner Indosat ein KI-Zentrum in Indonesien errichten. Die Investition beläuft sich auf eine dreistellige Millionen-Summe und soll einen bedeutenden Schritt bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der Region darstellen.

• NVIDIA und Indosat wollen wohl für 200 Millionen US-Dollar KI-Zentrum in Surakarta bauen

• Zentrum soll KI-Entwicklung in der Region vorantreiben

• Durch Partnerschaft soll Indonesien als globaler KI-Cloud-Marktführer etabliert werden

NVIDIA und Indosat mit Investition in die KI-Zukunft

Der US-Chiphersteller NVIDIA und das indonesische Telekommunikationsunternehmen PT Indosat Ooredoo Hutchison planen offenbar, gemeinsam ein KI-Zentrum in der indonesischen Stadt Surakarta in Zentraljava zu errichten. Das sagte der indonesische Kommunikationsminister Budi Arie Setiadi laut der Nachrichtenagentur "Reuters". Die Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar soll den Ausbau der KI-Infrastruktur in der Region vorantreiben. Der Baubeginn des Zentrums wird für das laufende Jahr erwartet.

Die Entscheidung, das KI-Zentrum in Surakarta zu errichten, sei getroffen worden, weil die Stadt bereit sei, über gute Arbeitskräfte und eine 5G-Infrastruktur verfüge, heißt es bei der Nachrichtenagentur weiter. Damit biete Surakarta ideale Bedingungen für die Entwicklung eines KI-Kompetenzzentrums, das laut dem Minister aus einer Telekommunikationsinfrastruktur oder einem Zentrum für Humanressourcen bestehen könne.

Meilenstein für die KI-Entwicklung in Indonesien

Indosat selbst sei bestrebt, Pionier in der KI-Entwicklung in Indonesien zu werden, so Indosat-Unternehmenssprecher Steve Saerang laut "Reuters". "Jetzt liegt unser Hauptaugenmerk auf der Entwicklung eines Kompetenzzentrums für KI in Surakarta", so Saerang. Die Zusammenarbeit mit NVIDIA werde aber auch die Entwicklung der Technologieinfrastruktur in Indonesien fördern, sagte er weiter. Der US-Chipdesigner wollte gegenüber der Nachrichtenagentur keinen Kommentar abgeben.

Bereits Ende Februar hatten NVIDIA und Indosat eine Absichtserklärung geschlossen, um Indonesiens Technologie-Landschaft neu zu gestalten. Die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Indosat ziele darauf ab, Indonesien als globalen KI-Cloud-Marktführer zu etablieren und technologische Fortschritte und Innovationen zu fördern, hieß es in der dazugehörigen Pressemitteilung von Indosat.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Papiere von NVIDIA gewinnen am Freitag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,73 Prozent auf 865,30 US-Dollar. Im regulären Donnerstagshandel an der US-Technologiebörse hatten sie noch um 3,44 Prozent auf 859,05 US-Dollar nachgegeben.

Redaktion finanzen.net