Aktie im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagabend schwächer

02.10.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 122,63 USD ab.

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 122,63 USD abwärts. Bei 122,08 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 222.504 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 18,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 1,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Kimberly-Clark gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
