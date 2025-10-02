Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 123,09 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 123,09 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 122,61 USD aus. Bei 123,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 75.245 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Bei 121,02 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.
Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
