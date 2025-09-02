Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verbilligt sich am Nachmittag

Kurs der Kimberly-Clark

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 128,55 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 128,55 USD abwärts. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 128,15 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 35.019 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 14,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,52 USD in den Büchern stehen haben wird.



