DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.789 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
So bewegt sich Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

03.10.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,03 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
104,46 EUR -0,34 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 123,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 123,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 203.612 Stück.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 121,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,48 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen