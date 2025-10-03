Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

So bewegt sich Kimberly-Clark

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,03 USD zu.

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 123,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 123,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 203.612 Stück.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 121,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,48 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

