Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,95 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,95 USD. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 121,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 43.225 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. 23,30 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 121,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Mit einem Kursverlust von 0,76 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Kimberly-Clark gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,22 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

