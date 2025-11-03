Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Montagabend tief südwärts

Kimberly-Clark im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 14,0 Prozent bei 102,91 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 14,0 Prozent auf 102,91 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 102,24 USD. Bei 104,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.776.238 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 102,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 2,69 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,15 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,48 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

