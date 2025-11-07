Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 102,25 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 102,25 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 102,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,96 USD. Bisher wurden heute 207.123 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 2,90 Prozent wieder erreichen.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,49 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

