Aktienentwicklung

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

07.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 102,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
87,69 EUR 0,24 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 102,25 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 102,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,96 USD. Bisher wurden heute 207.123 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 2,90 Prozent wieder erreichen.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,49 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

