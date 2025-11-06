DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.040 -2,0%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Kimberly-Clark am Nachmittag zu

06.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Kimberly-Clark am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 100,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
87,45 EUR 0,25 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,31 USD. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 100,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 199.681 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,28 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,03 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Kimberly-Clark ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,20 Prozent zurück. Hier wurden 4,15 Mrd. USD gegenüber 4,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
