So bewegt sich Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit Kursabschlägen

05.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 100,46 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 100,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 99,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 282.189 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 49,68 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 99,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 2,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.01.2026 gerechnet.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen