Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagabend mit Verlusten
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 100,04 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 100,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 99,61 USD. Bei 102,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.104.395 Kimberly-Clark-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 33,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 99,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 0,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4,15 Mrd. USD, gegenüber 4,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,20 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
