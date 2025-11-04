DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.372 -1,9%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
Kimberly-Clark im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagabend mit Verlusten

04.11.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 100,04 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
86,97 EUR -2,20 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 100,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 99,61 USD. Bei 102,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.104.395 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 33,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 99,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 0,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4,15 Mrd. USD, gegenüber 4,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,20 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

